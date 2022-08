Ampel missachtet: Autos kollidieren auf Landstraße in Wendessen

Wolfenbüttel. Auf der Bundesstraße 79 in Wendessen hat es gekracht: An den Autos entstand ein hoher Schaden. Außerdem wurde ein Rentner in Schöppenstedt bestohlen.

Ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden hat sich am Montagabend im Kreuzungsbereich der Bundesstraße 79 und der Landesstraße 495 in Wendessen ereignet. Wie die Polizei mitteilt, kam es gegen 20.45 Uhr zur Kollision zwischen dem Auto eines 59-jährigen Fahrers, der aus Wolfenbüttel in Richtung Groß Denkte unterwegs war, und dem Auto einer 74-Jährigen, die aus Groß Denkte kommend nach links in Richtung Wolfenbüttel abbiegen wollte.

Nach ersten Ermittlungen ist anzunehmen, dass einer der Fahrer bei Rotlicht den Kreuzungsbereich überquerte. An den Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 11.500 Euro, sie mussten abgeschleppt werden. Zeugen werden gebeten sich unter (05331) 9330 zu melden.

77-Jähriger in Schöppenstedt beim Einkaufen bestohlen

Ein 77-jähriger Senior ist am Montagnachmittag gegen 16.45 Uhr Opfer eines Diebstahls geworden. Er war in einem Supermarkt in der Neuen Straße in Schöppenstedt beim Einkauf und hatte seine Tasche samt Geldbörse an den Einkaufswagen gehängt.

Eine bislang unbekannte Frau hatte den Mann auf Englisch in ein Gespräch verwickelt. Diese Gelegenheit hat vermutlich ein weiterer Täter ausgenutzt und die Geldbörse aus der Tasche entwendet. Neben diversen persönlichen Papieren ist auch Bargeld entwendet worden. Hinweise nimmt die Polizei unter (05331) 9330 entgegen.

