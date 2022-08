Zwei Verletzte nach Autokollision im Kreis Wolfenbüttel

Wolfenbüttel. Auf einer Kreuzung in Fümmelse kollidierten am frühen Mittwochabend zwei Autos miteinander. Die Folgen sind verheerend.

Ein Verkehrsunfall auf der Landesstraße 614 an der Kreuzung An den Kolonie in Fümmelse hat sich am frühen Mittwochabend ereignet. Laut Feuerwehr wurden zwei Personen verletzt. Wie Philipp Kasten, Pressesprecher des Stadtfeuerwehrpresseteams Wolfenbüttel, berichtet, kam es gegen 18.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 614 an der Kreuzung Kolonie in Fümmelse.

Im Kreuzungsbereich kollidierten die Autos aus bisher ungeklärter Ursache. Der Aufprall war so stark, dass ein beteiligter Wagen nach dem Aufprall meterweit flog und in einem Straßengraben zum Stehen kam. In einem der beteiligten Fahrzeug saß eine 28-jährige Frau mit ihrem Kind, die beide bei dem Unfall verletzt wurden. Sie kamen zur weiteren Versorgung in ein nahes Krankenhaus. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt und mussten durch einen Abschlepper abtransportiert werden. Für die Unfallaufnahme musste die Kreuzung gesperrt werden.

