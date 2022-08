Unterholz-Brand in Linden – zweiter Einsatz innerhalb einer Woche

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage haben Sträucher und Unterholz im Wolfenbütteler Ortsteil Linden gebrannt. Gegen 17.30 Uhr war die Feuerwehr am Mittwoch im Einsatz, um das Feuer im Bereich des Schulwaldes hinter dem Sportplatz zu löschen.

Bereits eine Woche zuvor – am 23. August – wurde in diesem Waldstück ein Vegetationsbrand gemeldet. Die herrschende Trockenheit begünstigte das Ausbreiten der Flammen. Es brannte an mehreren Stellen gleichzeitig. In beiden Fällen wird Brandstiftung als Ursache vermutet.

Die Besatzung des Tanklöschfahrzeugs der Ortswehr Linden konnte die Flammen schnell ablöschen, ohne dass größerer Schaden entstand.

