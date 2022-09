Wolfenbüttel-Linden: Zusammenstoß zweier Seat Ibiza

Wolfenbüttel. Ein schwarzer und ein weißer Seat Ibiza stießen in Wolfenbüttel-Linden frontal ineinander. Die Fahrer beider Fahrzeuge verletzten sich jedoch nicht.

Ein schwarzer und ein weißer Seat Ibiza krachten in Wolfenbüttel frontal ineinander. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich niemand.

An der Wendessener Straße nahe des Friedhofs in Wolfenbüttel-Linden sind zwei Seat Ibizas frontal ineinander gestoßen. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall am frühen Freitagmorgen gegen 6.50 Uhr. Die beim Frontalcrash ausgelösten Airbags verhinderten offenbar schlimmere Verletzungen der beiden Unfallbeteiligten.

Der Fahrer eines schwarzen Ibizas fuhr an einem am rechten Fahrbahnrand abgestellten Anhänger auf der Gegenspur vorbei. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden weißen Ibiza. Nach der ersten Meldung hieß es, zwei Personen seien verletzt. Nach der Begutachtung des DRK-Rettungsdiensten erwiesen sich jedoch sowohl die junge Fahrerin des weißen als auch der junge Fahrer des schwarzen Seats als unverletzt.

