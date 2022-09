Schwere Kollision auf Kreuzung in Wolfenbüttel – Verletzte

Gegen 11.30 Uhr ist es in Wolfenbüttel zu einem schweren Unfall mit zwei Verletzten gekommen. Nach Angaben der Polizei fuhr eine Frau in ihrem Auto bei Rot von der Adersheimer Straße in Richtung Jägerstraße. Von rechts kam ein Kleinbus, der bei Grün von der Goslarschen Straße in Richtung Gebrüder-Welger-Straße unterwegs war. Beide Fahrzeuge konnten nicht mehr ausweichen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Bus kippte auf die Seite.

Fahrerin und Fahrer wurden leicht verletzt. Die Kreuzung war etwa 90 Minuten gesperrt.

