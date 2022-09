Lucklum. Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion Wolfenbüttel lädt zu einer Diskussion und Essen auf das Rittergut in Lucklum.

Landtagswahl in Niedersachsen

Landtagswahl in Niedersachsen MIT Wolfenbüttel diskutiert in Lucklum über Politik

Liebe geht bekanntlich durch den Magen und Essen bringt Menschen zusammen. Das weiß auch der Kreisverband Wolfenbüttel der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) der CDU und lud zu einer „informativen Mittagspause“ und Suppe auf das Rittergut Lucklum ein. Doch so bekömmlich wie das Essen waren die Themen nicht.

Zu Gast waren neben Landwirten und auch Geschäftsleuten die beiden CDU-Landtagskandidaten Holger Bormann (Wahlkreis Wolfenbüttel-Nord) und Sarah Grabenhorst-Quidde (Wahlkreis Wolfenbüttel-Süd/Salzgitter), Niedersachsens Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Barbara Otte-Kinast und die MIT-Bundesvorsitzende Gitta Connemann.

Mann kritisiert „Ampel-Bashing“

Otte-Kinast spricht über die Düngeverordnung und dass es ärgerlich sei, dass Deutschland mehr Schutzgebiete gemeldet habe als andere Länder. Auch wirft sie Umweltminister Olaf Lies (SPD) in manchen Bereichen Untätigkeit und Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) Leidenschaftslosigkeit und Idealismus vor. „Wir stimmen am 9. Oktober nicht nur über Niedersachsen ab“, beschwor Connemann die Gäste. „Es geht auch um Deutschland. Das Signal, das aus Hannover kommt, ist ein Ja oder Nein für die Ampel.“ Auch kritisierte sie das Bürgergeld, das bedeute, Leistung würde sich für Geringverdiener nicht mehr lohnen.

Ein Mann aus dem Publikum zeigte sich nicht überzeugt. Er fühle sich zwar der CDU verbunden, doch dieses „Ampel-Bashing“ verstehe er nicht. Er sagte: „Das, was jetzt ausgelöffelt werden muss, ist auch in den vergangenen 16 Jahren unter der CDU entstanden.“

Auch die CDU wird kritisch gesehen

Das Argument mit den 16 Jahren könne sie mittlerweile nicht mehr hören, erwiderte Connemann und gab sich selbstkritisch. „Wir haben den beschleunigten Austritt aus der Kernenergie mitgetragen“, sagt sie. „Auf Gas als Brücke auf dem Weg zu erneuerbaren Energien zu setzen, war falsch.“ Aber es komme darauf an, wie sich das Land aktuell präsentiere, man müsse nach vorn schauen. Trotz der ein oder anderen Kritik an der CDU – auch von Connemann an Armin Laschet als Kanzlerkandidat oder von Otte-Kinast, die Julia Glöckner als „Weinkönigin“, die falsch für den Ministerinnenposten gewesen sei, bezeichnete – blieb das Publikum der CDU gewogen.

Ein Mann fragte: „Könnt Ihr uns versprechen, dass Ihr alles dafür tut, nicht mit den Grünen zu koalieren?“ Bormann antwortete zwinkernd: „Dann macht die CDU so stark, dass wir keinen Koalitionspartner brauchen.“

