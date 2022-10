Diebstahl in Wolfenbüttel: Kind stiehlt Handtasche aus Rollator

Ein etwa 10-jähriges Kind hat am Sonntagnachmittag gegen 15.10 Uhr einer 86-Jährigen ihre Handtasche gestohlen. Wie die Polizei berichtet, war die Frau mit ihrem Rollator auf dem Gehweg auf der Berliner Straße in Wolfenbüttel unterwegs. Ein etwa 10-jähriger Junge lief an ihr vorbei, griff in die Tasche des Rollators und riss die darin befindliche Handtasche an sich. Anschließend lief er mit der Handtasche in unbekannte Richtung davon.

Die 86-Jährige beschrieb den Jungen als etwa 1,40 Meter groß. Er hatte ein helle Jacke an. Passanten konnten die Handtasche und Teile des Inhalts kurz darauf im Bereich der Lindener Straße finden. Daher nimmt die Polizei an, dass der Tatverdächtige sich in diese Richtung bewegt hatte. Die Beamten bitten um Hinweise zur Tat und dem beschriebenen Täter an die Polizei in Wolfenbüttel.

red

