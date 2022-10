Wieso Wolfenbüttel eine Hochburg der Hexenverfolgung war

Wolfenbüttel. Hilke Marie Püschner aus Wolfenbüttel hat in einer Lesung ihr Buch über die einstige Hexenverfolgung in Wolfenbüttel vorgestellt.

Ein oft geschmückter Gedenkstein erinnert an die massiven Hexenverfolgungen im Wolfenbütteler Land.

Sie waren Wolfenbütteler Regenten ihrer Zeit: Herzog Heinrich der Jüngere (1514-1568) und Herzog Heinrich Julius (1589-1630). Menschen des Barock, hoch gebildet, Liebhaber der Kunst, des Theaters, der Bücher und der Musik. Und sie waren „eifrige Hexenbrenner“, wie es ein Schriftstück bescheinigt. Die Richtstätte des Fürstentums Braunschweig-Wolfenbüttel lag zur Abschreckung aller über der Oker an der Alten Heerstraße zwischen den beiden Städten am Lecheln Holze, wie damals das Lechlumer Holz genannt wurde.

Die alte Heerstraße ist heute ein beliebter Weg bei Fußgängern und Radfahrern. Hier befindet sich eine kleine Gedenkstätte, die an die Getöteten und den Hexenwahn der damaligen Zeit erinnert. Oft ist sie mit Blumen geschmückt. Um diesen Ort geht es in Hilke Marie Püschners Buch „Richtstätte und Hexenverfolgung im Lechlumer Holz“, aus dem sie jetzt in der Buchhandlung Bücher-Behr gelesen hat.

Der Wolfenbütteler Juristin ist es wichtig, dass die Geschehnisse dort vor einigen hundert Jahren präsent bleiben. „Wolfenbüttel war einer der Hotspots der Hexenverbrennung“, sagt sie. Püschner hat in der zum Thema vorhandenen Literatur recherchiert, Schriftstücke und Akten in Museen eingesehen. Sie hat, und das ist ein Verdienst, die oftmals schmalen Beiträge zu diesem Thema der Wolfenbütteler Stadtgeschichte gebündelt – und zu einem Thema gemacht. Püschner berichtet davon, dass Scharfrichter trotz oder sogar wegen ihrer sozialen Isolation gebildete Menschen waren, weit vernetzt, ihre Witwen umschwärmt.

Informationen zu Hinrichtungen und Verantwortlichen

Schonungslos gibt sie wieder, wie die Hinrichtungen ausgeübt wurden. Sie klärt auf über die Verantwortlichkeiten zu den Morden: „Die Kirche hat es gepredigt, aber die Juristen und die Obrigkeit haben es durchgeführt.“ Sie verbindet nicht nur historisch-kulturelle Fakten, sondern bezieht soziale, soziologische Prämissen mit ein. Und sie benennt juristische Faktoren: „De facto wurden mithin über drei Jahrhunderte hinweg vornehmlich Frauen, aber auch Männer wegen Verstoßes gegen einen ungeschriebenen Straftatbestand verbrannt“ – das Religionsdelikt nämlich, sich von Gott abzuwenden. Ein Aspekt, der aber meist in den wenigen Texten zum Thema in historisch geprägter Sichtweise oft untergeht.

Dabei ist das 130 Seiten starke Buch gut und spannend zu lesen und ein starkes Buch, da es mit der verbreiteten Auffassung aufräumt, Hexenverbrennungen gehörten in die Schublade finsteres Mittelalter. Nein, es war der Beginn der Neuzeit, als in einer Zeit der Voraufklärung feingeistige Herrscher Wolfenbüttels Menschen foltern und verbrennen ließen. Vorwiegend weibliche Menschen. Ein Buch, das beispielsweise in jede Schulbibliothek gehört.

Das Buch ist zum Preis von 14 Euro erhältlich.

Lesen Sie mehr Artikel über Wolfenbüttel und Umgebung:

Neuer Fahrplan für zwei Buslinien in Wolfenbüttel

Wolfenbütteler Freimaurer lüften Geheimnisse

Sperrung im Bereich Salzdahlumer Straße in Wolfenbüttel

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de