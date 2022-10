Fümmelse: Küche gerät in Brand – Anwohner evakuiert

Fümmelse. In einer Küche einer Wohnung der Straße am Rittergut ist ein Feuer ausgebrochen. Auslöser war wohl Essen auf dem Herd. Verletzt wurde niemand.

In einer Wohnung in der Straße ImRitterhof in Fümmelse ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand.

Gegen 20.30 Uhr wurden Kräfte der Ortswehren Fümmelse, Adersheim, Leinde, Groß Stöckheim und Wolfenbüttel alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass in einer Küche im zweiten Obergeschoss aus bisher ungeklärter Ursache erst Essen und dann eine Waschmaschine Feuer fing. Glücklicherweise, so Benedikt Vogt, Pressesprecher der Feuerwehr Wolfenbüttel, hatten alle Beteiligten bereits die Wohnung verlassen, als die ersten Kräfte eintrafen. Für die Löscharbeiten wurden das betroffene sowie ein angrenzendes Wohnhaus evakuiert.

Nach etwa einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden. Wohnung und Haus wurden gründlich gelüftet und die Anwohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Allerdings sei die Wohnung vorübergehend nur eingeschränkt bewohnbar.

Mehr aus Wolfenbüttel:

lux

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de