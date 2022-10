Schlosspark in Destedt hat jetzt eine historische Tafel

Das Dorf am Elm ist sich seiner Geschichte bewusst. Es pflegt sie. Der Geschichtspfad, der das Dorf durchzieht, ist jetzt erweitert worden. Bisher waren sieben Tafeln mit historischen Anmerkungen an markanten Stellen der Ortschaft zu finden: Am ehemaligen Richtplatz, an der Kirche, der Quelle oder der Oberburg beispielsweise. Nun wurde im Beisein von Ortsratsmitgliedern und Bewohnern des Elmdorfes die achte Tafel enthüllt. Sie steht direkt am Teich des Schlossparks an der Lindenalle.

Ortsbürgermeister Diethelm Krause-Hotopp mahnte, dass man nur in die Zukunft blicken könne, wenn die Geschichte lebendig bleibe. „Dazu gehören sowohl die positiven, aber auch die negativen Seiten der Geschichte eines Ortes. Wir sind ein lebendiges Dorf mit einer lebendigen Geschichte.“

Finanziell unterstützt wurde das Projekt von der Braunschweigischen Sparkassenstiftung. Sascha Flyholm, Filialleiter in Cremlingen, nahm die Einweihung vor. „Es ist schon die vierte Tafel, deren Aufstellung wir unterstützen. Besonders wichtig ist uns, dass Geschichtliches gefördert wird“, sagte er.

Der Bürgermeister der Gemeinde Cremlingen, Detlef Kaatz, bezeichnete Destedt als „ganz besonderen Ort, der so tief mit Schloss und Park in die Geschichte eintaucht, dass er regionales Wahrzeichen ist.“

Früher stand hier ein Wasserschloss

Ortsheimatpfleger Jörg Eckehardt Pogan, der den Text der Tafel formulierte, erinnerte daran, dass die Besitzer-Familie von Veltheim nach Auffinden eines alten Planes 2002 eine Rekonstruktion des Parks nach ursprünglicher Gestalt begonnen habe. Die Tafel erläutert, das heutige Schloss sei als Folgebau eines 1430 zerstörten Wasserschlosses 1694 errichtet worden. Für die Entwicklung des im englischen Stil ab 1768 angelegten Landschaftsparks seien nahe am Schloss gelegene Bauernhöfe umgesiedelt worden. „Das geschah nicht immer ganz freiwillig,“ ist auf der Tafel zu lesen.

Noch heute seien im Teich die Reste eines Hauses erkennbar. Viele der großen Bäume aus der Entstehungszeit des Parks stünden noch immer, erklärte Pogan. „Allerdings sind dem Orkan von 1972 allein 21 große Bäume zum Opfer gefallen.“ Der im Stil einer chinesischen Bogenbrücke 2008 errichtete Teichübergang entspreche dem, der bis 1914 gestanden habe. In den knapp 100 Jahren dazwischen habe es nur einen Steg gegeben.

Am Naturpfad beim Schlossteich lädt nun zudem eine Bank aus recyceltem Kunststoff zum Verweilen ein. Auch sie wurde von der Sparkassenstiftung gesponsert.

