Infos für Gastronomen in Wolfenbüttel zu neuem Mehrweggesetz

Das neue Mehrweggesetz greift ab dem kommenden Jahr und bringt auch Veränderungen für Gastronomen mit sich. Die Stadt Wolfenbüttel hat hierzu Informationsangebote geschaffen, teilt sie mit. Nachdem sie die Wolfenbütteler Gastronomiepartner bereits in zwei Newslettern zum neuen Verpackungsgesetz informiert hat, werden nun noch eine Infoveranstaltung und Termine für Einzelberatungen angeboten. Beides ist kostenfrei.

Um die letzten Wissenslücken zu schließen und die Betriebe für die Mehrwegpflicht fit zu machen, bietet die Stadt Wolfenbüttel eine Infoveranstaltung zum Thema neues Mehrweggesetz am Dienstag, 25. Oktober, um 15 Uhr an. Die Veranstaltung findet online statt. Gastronomiebetriebe können sich noch anmelden, entweder per E-Mail an tourismusentwicklung@wolfenbuettel.de oder telefonisch unter der (05331) 86421.

Zudem besteht die Möglichkeit einer Einzelberatung am 8. und 9. November vor Ort im jeweiligen Gastronomiebetrieb. Die Plätze dafür sind begrenzt. Anmelden können sich Wolfenbütteler Gastronomen noch bis Sonntag, 30. Oktober, unter der E-Mail Adresse tourismusentwicklung@wolfenbuettel.de oder unter der Telefonnummer (05331) 86421. Hier steht der Partner der Kampagne der Stadt Wolfenbüttel, der Weiterbildungsanbieter Teejit, zur Verfügung. Teejit-Mitarbeiter Benedikt Handel ist Ansprechpartner für die individuellen Fragestellungen zur Mehrwegpflicht.



