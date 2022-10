Wolfenbütteler Tafel registriert viele Neukunden

Eine Spende für die Tafel haben Mitglieder des Serviceklubs Round Table übergeben. „Wir hatten in unseren Service-Clubs noch Kassenreste, die wir zum Jahresende nicht gern auf dem Konto lassen wollten“, werden die Präsidenten Daniel Schmitt-Monreal (Round-Table) und Stefan Hille (Old-Tabler) in der Mitteilung zitiert. Also hätten beide Gruppen spontan an die Tafel gedacht, zu der es traditionell eine enge Verbindung gebe.

„Ende November starten wir ja regelmäßig die Aktion ,Tüten für die Tafel’ in Wolfenbüttel“, berichteten beide. Die nächste Runde diese Projekts stehe nun direkt bevor: Am Samstag, 26. November, soll es wieder losgehen.

Zudem sei eine weitere Verbindung für die jetzige Spende genutzt worden, die sich schon mehrfach bewährt habe: „Wir konnten Waren für 1000 Euro einkaufen – und Edeka Pacholski hat nochmal 100 Euro draufgepackt.“ Der Dank richte sich daher auch an den Supermarkt Am Rehmanger. Da der Kontakt zu Tafel eng sei, „brauchten wir gar nichts auszusuchen“, so die beiden Präsidenten. „Bei Pacholski lag eine Bedarfsliste der Tafel, die einfach abgearbeitet wurde.“

Auch Hygieneartikel sind gefragt

Was so leicht klinge, habe es in der Regel in sich: „Die meisten denken ja bei Bedürftigkeit erstmal nur an Lebensmittel. Dabei geht es neben den Grundnahrungsmitteln auch um Hygieneartikel, um Zahnbürsten, Spülmittel und vieles mehr.“

Für die Wolfenbütteler Tafel nahm Timo Franzka die Spenden entgegen. Er bedankte sich im Namen aller – nicht nur der späteren Empfänger, sondern auch für das gesamte Tafel-Team. „Solche Spenden kommen wie gerufen. Wir sind ein tolles Team und die Stimmung ist gut“, schilderte er. Gleichwohl sei natürlich klar, dass es für alle Mitarbeiter befriedigender sei, Ware verteilen zu können als vor leeren Regalen zu stehen. „Wir kämpfen uns durch.“

Von Woche zu Woche steigen die Zahlen

Im Grunde steuere die Tafel derzeit von Woche zu Woche auf neue Rekordzahlen zu. „Im Moment haben wir in Wolfenbüttel rund 1500 und in Schladen 350 Abholer“, entnahm Franzka seinen Unterlagen. An jedem Dienstag würden neue Bezieher aufgenommen, dann entstehe eine Schlange vor dem Eberts Hof des DRK in Wolfenbüttel. „Zugänge haben wir immer, Abgänge gibt es eigentlich keine.“

So gehörten vor allem Flüchtlinge aus der Ukraine derzeit verstärkt zu den Neukunden der Einrichtung. Doch auch die Altersarmut nehme zu, habe das Rot-Kreuz-Team festgestellt.

Wolfenbütteler spenden

„Viele haben sich in der Vergangenheit wohl noch zurückgehalten, wollten ihren Bedarf nicht öffentlich machen“, so Franzka. „Aber angesichts der aktuellen Preissteigerungen geht es jetzt einfach nicht mehr anders.“ Glücklicherweise spendeten auch die Wolfenbütteler immer wieder für bedürftige Menschen.

