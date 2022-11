Lebensmittelautomaten in Wolfenbüttel und Helmstedt aufgebrochen

Wolfenbüttel. In Kissenbrück und am Neuen Weg in Wolfenbüttel schlugen die Täter zu. Auch in Königslutter und Danndorf wurden Automaten geknackt.

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag zwei Lebensmittelautomaten im Kreis Wolfenbüttel aufgebrochen. Zumindest aus einem Automaten wurde Bargeld entwendet. Die Tatorte befanden sich in Kissenbrück an Hauptstraße, und in Wolfenbüttel am Neuen Weg. Ein möglicher Tatzusammenhang ist Teil der polizeilichen Ermittlungen. Zum entstandenen Sachschaden können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise erbittet die Polizei unter (05331) 9330.

Auch im Kreis Helmstedt gab es jüngst zwei Fälle: In der Nacht von Freitag auf Samstag traf es einen Lebensmittelautomaten auf der Hauptstraße in Danndorf. Mit brachialer Gewalt wurde das Gerät geöffnet und Bargeld gestohlen. Zeugen gaben Hinweise auf eine schlanke, 160 bis 170 Zentimer große, dunkel gekleidete Person, die sich gegen 4.10 Uhr vom Tatort zu Fuß in Richtung Velpke bewegte. Der hier angerichtete Schaden dürfte sich im mittleren vierstelligen Bereich belaufen.

Diebe werden im Kreis Helmstedt gestört

Die zweite Tat geschah am frühen Dienstagmorgen im Königslutteraner Ortsteil Bornum. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete gegen 4.45 Uhr, wie mehrere unbekannte Personen sich an dem an der Kreisstraße 3 aufgestellten Regiomaten zu schaffen machten. Der Zeuge alarmierte die Polizei, die schnell am Ort erschien. Als die Täter die Ordnungshüter bemerkten, flüchteten sie in Richtung Bundesstraße 1 und verschwanden im Dunkel der Nacht.

Eine sofort eingeleitete Fahndung erbrachte keinen Erfolg. Bei der Sachverhaltsaufnahme durch die Beamten stellten diese fest, dass auch hier die Täter versucht hatten, mittels großer Gewalt den Lebensmittelautomaten zu öffnen. Sie wurden jedoch bei der Tatausführung gestört und ließen erfolglos von ihrem Vorhaben ab. Eine Schadensaufstellung findet derzeit statt. Die Polizei hofft in beiden Fällen darauf, dass es weitere Zeugen gibt, denen die Verdächtigen aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Polizei in Helmstedt, Rufnummer (05351) 5210 oder die Polizei in Königslutter, Rufnummer (05353) 941050.

