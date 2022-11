62-jähriger Motorradfahrer kollidiert bei Schöppenstedt mit Auto

Wolfenbüttel. Ein 62-jähriger Motorradfahrer kollidierte in Schöppenstedt mit einem Auto und verletzte sich dabei. So ereignete sich der Unfall.

Ein 62-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag bei einem Unfall in Schöppenstedt, Neue Straße, Höhe An der Actien-Zuckerfabrik leicht verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei wollte ein 27-jähriger Autofahrer mit seinem Auto rechts an einem unbeteiligten Pkw vorbeifahren, der wiederum nach links abbiegen wollte.

Dabei kollidierte der 27-Jährige mit dem Motorrad eines 62-Jährigen, der rechts an dem Auto vorbeifahren wollte. Durch die Kollision verletzte sich der 62-Jährige leicht. Noch vor Ort hat der Rettungsdienst den Mann behandelt. Am Auto und am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von zirka 13.000 Euro. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.

Lesen Sie mehr Polizeimeldungen aus der Region Braunschweig-Wolfsburg:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de