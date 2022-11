An der Okerstraße

An der Okerstraße Einhausung des Brunnens in Wolfenbüttel wird bald abgebaut

Blick auf die Einhausung des defekten Brunnens an der Okerstraße. In wenigen Wochen wird sie wieder abgebaut.

Wolfenbüttel. Der defekte Brunnen an der Okerstraße in Wolfenbüttel ist eingehaust. Der Gutachter arbeitet am Brunnen. Wann das Gericht entscheidet, ist offen.