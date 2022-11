Halchter. Für Vodafone-Kunden in Halchter sind seit Freitag wegen einer Störung Kabel-TV, Internet und Festnetz-Telefonie vorübergehend nicht verfügbar.

Vodafone-Kunden in Halchter brauchen derzeit Geduld.

Störung Vodafone-Kunden in Halchter ohne Internet und Telefon

Vodafone hat seit vergangenem Freitag, 11.50 Uhr, eine lokale Störung in einem Teil seines Kabelnetzes innerhalb von Wolfenbüttel. Bei bis zu 228 Kunden im Ortsteil Halchter sind Kabel-TV, Internet und Festnetz-Telefonie vorübergehend nicht verfügbar. Das teilt das Unternehmen in einer Pressemeldung mit.

Ursache sei ein Anbindungsfehler auf dem unterirdischen Kabelstrang, über den diese Kunden an das Vodafone-Kabelnetz angeschlossen sind. „Die Reparaturarbeiten sind in der Planung und Ausführung sehr aufwendig, denn es sind zwingend Tiefbauarbeiten erforderlich“, so ein Konzernsprecher.

Der örtliche Dienstleister bereite die eigentlichen Reparaturarbeiten seit Bekanntwerden der Störung vor. Dazu erfolgten bereits am Freitag und am Wochenende Messungen und eine Bestandsaufnahme bei einem Vor-Ort Termin. Aktuell werde das Reparaturkonzept erstellt. Im nächsten Schritt würden die finalen Reparaturarbeiten durchgeführt. Dabei wird ein Kabelschaden behoben sowie ein defektes Bauteil ersetzt. Wann die Arbeiten beendet seien, sei unklar. Der Konzernsprecher bat die Kunden um Geduld und um Entschuldigung für vorübergehende Unannehmlichkeiten.

red

