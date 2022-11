Grundschüler sammeln Müll in Remlingen

Remlingen. Kinder der Grundschule Remlingen haben sich am Frei Day beteiligt und Müll in ihrem Dorf gesammelt.

Kinder der Grundschule Remlingen haben sich am sogenannten Frei Day beteiligt. Darüber berichtet die Schule in einer Pressemeldung. „Der Frei Day ist ein Lernformat, in dem das Leben die Fragen stellt. Schülerinnen und Schülern sind selbst gewählten Zukunftsfragen auf der Spur“, wird erklärt. „Sie entwickeln innovative Lösungen und setzen ihre Projekte direkt in der Nachbarschaft und Gemeinde um. Es ist ein Lernformat, das Schüler dazu befähigt, die Herausforderungen unserer Zeit selbst anzupacken. Am Frei Day lernen Kinder und Jugendliche, die Welt zu verändern – so auch in unserer Grundschule.“

Kinder der Zebraklasse säuberten in diesem Rahmen ihr Dorf. Die Idee entwickelte sich aus dem Sachunterricht, weil dort gerade das Thema Müll und Umweltschutz behandelt wird. „Im Zuge dessen haben wir uns dafür entschieden, in Remlingen einen Dorfputztag zu veranstalten“, wird erklärt. Die Kinder gingen mit ihren Lehrern in Kleingruppen durch Remlingen und sammelten den Müll von der Straße auf. In einer Stunde wurden vier große Müllsäcke gefüllt. Gefunden wurden unter anderem viele Zigarettenstummel, aber auch andere Gegenstände.

„Im Gegensatz zu unserer vorigen Müllsammelaktion haben wir deutlich weniger Abfall auf den Remlinger Straßen gefunden“, wird resümiert. Der Müll wurde zum Schluss auf dem Garagenhof sortiert und fachgerecht entsorgt. Die Kinder wurden vor der Sammelaktion mit Handschuhen und Müllpickern ausgestattet. Die Schule erklärt: „Zukünftig werden wir solche Aktionen des Öfteren durchführen, um eine Nachhaltigkeit zu erreichen. Die Kinder sollen schon früh lernen, mit ihrer Umgebung sorgsam umzugehen.

red

