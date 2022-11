Auto überschlägt sich mehrmals bei Hedeper – zwei Verletzte

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße 82 zwischen Seinstedt und Hedeper im Kreis Wolfenbüttel ereignet. Dabei wurden der Fahrer des Autos und sein Beifahrer leicht verletzt, teilt die Polizei mit.

Gegen 14.35 Uhr kam der 26-jährige Fahrer in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich mehrfach auf dem angrenzenden Acker. Der Fahrer und sein ebenfalls 26 Jahre alter Beifahrer kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro, heißt es. Er musste abgeschleppt werden.

