Betrunkener Autofahrer wehrt sich gegen Wolfenbütteler Polizei

Ein 44-jähriger Autofahrer ist am Donnerstagabend gegen 22.50 Uhr in einer Kurve in Wendessen von der Fahrbahn des Ahlumer Wegs abgekommen und mit seinem Pkw in den angrenzenden Straßengraben gefahren. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten eine deutliche Alkoholisierung des Fahrers fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,76 Promille, heißt es in der Mitteilung.

Anschließend ordneten die Beamten eine Blutprobenentnahme an. Hierbei leistete der 44-Jährige nach Angaben der Polizei jedoch erheblichen Widerstand. Zudem beleidigte und bedrohte er die eingesetzten Beamten. Zur Ausnüchterung nahmen die Polizisten ihn schließlich in Gewahrsam. Verschiedene Ermittlungsverfahren, auch wegen des Verdachts auf das Fahren ohne Fahrerlaubnis, wurden eingeleitet.

Lesen Sie mehr Polizeimeldungen aus der Region Braunschweig-Wolfsburg:

Autofahrer mit 1,94 Promille unterwegs

Nach einem Zeugenhinweis hat eine Streife der Polizei gegen 1.40 Uhr in der Nacht zu Freitag einen 32-jährigen Autofahrer auf der Langen Straße in Wolfenbüttel kontrolliert. Aus Braunschweig kommend soll er in Schlangenlinien gefahren sein, informiert die Polizei. Die Beamten stellten bei der Kontrolle mit einem Wert von 1,94 Promille eine starke Alkoholisierung fest. Für den Alkoholfahrer folgte eine Blutprobenentnahme. Außerdem stellten die Polizisten seinen Führerschein sicher, untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

red

