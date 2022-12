Wolfenbüttel. In einen Imbiss brachen Unbekannte zwischen Samstag oder Sonntag ein. Die Polizei Wolfenbüttel bittet um Hinweise.

Die Polizei Wolfenbütte sucht Zeugen zu einem Einbruch in einen Imbiss. (Symbolbild)

Polizei Unbekannte brechen in Wolfenbütteler Imbiss ein

Unbekannte Täter sind zwischen Samstag und Sonntag sind in einen Wolfenbütteler Imbiss eingebrochen. Dazu brachen sie laut polizeilicher Mitteilung Türen auf und schlugen ein Fenster ein. Aus dem Imbiss am Kornmarkt stahlen die Täter eine kleine Summe an Bargeld. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf zirka 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter (05331) 9330 entgegen.

Lesen Sie mehr Polizeimeldungen aus der Region Braunschweig-Wolfburg:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de