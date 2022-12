Landtagsabgeordneter Jan Schröder bezieht neues Büro

Wolfenbüttel. Der SPD-Politiker will für die Bürger erreichbar sein – auch vor Ort. Das Büro liegt direkt am Wolfenbütteler Bahnhof.

Jan Schröder (rechts) und seine Mitarbeiter Steffen Bollmeier (links) und Markus Kotyrba im neuen Büro am Bahnhof.

Der Landtagsabgeordnete Jan Schröder hat ein neues Büro am Wolfenbütteler Bahnhof bezogen. Dies teilt der SPD-Politiker per E-Mail mit.

„Nach der gewonnenen Landtagswahl im Oktober ist es mir wichtig, direkt vor Ort für die Bürgerinnen und Bürger erreichbar zu sein“, erklärt Schröder. Die Ausschüsse im Landtag seien besetzt, die Arbeitskreissitzungen hätten begonnen, ein Nachtragshaushalt sei auf den Weg gebracht. „Nun freut es mich sehr, nach den ersten Wochen als Landtagsabgeordneter in meinem neuen Büro für Fragen und Anregungen aller Art präsent zu sein.“

Das neue Büro befindet sich direkt am Bahnhof in Wolfenbüttel (Bahnhof 1c, 38300 Wolfenbüttel) im SPD-Parteibüro. Ansprechpartner im neuen Büro des SPD-Politikers sind Markus Kotyrba und Steffen Bollmeier. „Mit Herrn Kotyrba und Herrn Bollmeier konnte ich zwei engagierte und erfahrene Mitarbeiter gewinnen, welche ab jetzt für alle Anliegen der Bürgerinnen und Bürger aus Wolfenbüttel, Sickte und Cremlingen ansprechbar sein werden“, so Schröder weiter.

Das Büro am Bahnhof ist unter der Nummer (05331) 9061726 erreichbar. Zudem können alle Anliegen auch per E-Mail unter kontakt@janschroeder-spd.de mitgeteilt werden. Gerne könnten Bürgerinnen und Bürger auch das persönliche Gespräch vor Ort suchen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de