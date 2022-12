Wolfenbüttel: Unbekannte steigen in Bürogebäude ein

Am Buschkopf in Wolfenbüttel sind Einbrecher aktiv gewesen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. (Symbolbild)

In Wolfenbüttel sind Unbekannte in ein Bürogebäude am Buschkopf eingebrochen und haben Bargeld gestohlen. Wie die Polizei berichtet, schlugen die Täter am Mittwochabend gegen 23 Uhr die Scheibe eines Büroraums ein. Im Anschluss durchwühlten sie Behältnisse, fanden Bargeld und flüchteten. Die Wolfenbütteler Polizei spricht von einem Gesamtschaden von mindestens 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei telefonisch unter (05331) 9330 entgegen.

Einbruch in Wolfenbütteler Imbiss scheitert

In der Ludwig-Richter-Straße wiederum sind Einbrecher in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an der Eingangstür eines Imbisses gescheitert. Der Versuch, die Tür aufzuhebeln, misslang. Dennoch entstand ein Schaden an Tür und Hauswand in Höhe von etwa 1.000 Euro. Die Täter versuchten es laut Polizei zwischen 21 Uhr abends und 9 Uhr morgens. Hinweise: (05331) 9330.

red

