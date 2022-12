Leibniz-Schule Wolfenbüttel kürt ihre besten Vorleser

Am Montag und Dienstag haben sich in der weihnachtlich geschmückten Bücherei der Leibniz-Realschule Wolfenbüttel die Klassensieger der 5. und 6. Klassen zum Vorlesewettbewerb versammelt. Darüber berichtet die Schule in einer Mitteilung an die Presse.

„Nachdem die Kandidaten der 6. Klassen ihre ausgewählten Bücher einfühlsam präsentiert hatten, mussten sie ihr Können beim Lesen eines ungeübten Textes aus dem Buch ‚Das Adoptivzimmer‘ von Antonia Michaelis unter Beweis stellen“, heißt es weiter. „Dabei wurden sie von ihren Daumendrückern tatkräftig unterstützt.“

Lennart Franz (6a) trat gegen Anna Srour (6b) und Henrijetta Elert (6c) an und konnte mit seinem Buch „Fear Street 51 – Schuldig“ von R.L. Stine die Jury überzeugen. Er wird die Schule auch beim Regionalentscheid im Februar 2023 vertreten und dort gemeinsam mit den Siegern der anderen Schulen vorlesen.

Die Jury achtete auf Lesetechnik und Textgestaltung

Von den Klassensiegerinnen Gurleen Kaur (5a), Amira Weiß (5b) und Louisa Kelterer (5c) machte Amira mit ihrem Buch „Tierklinik Pfötchen“ von Lucy Daniels das Rennen.

Die Jury setzte sich der Mitteilung zufolge aus Deutschlehrkräften und den Vorjahresgewinnern zusammen. Auch Schulhund Emma war mit dabei und unterstützte die Kinder beim Vorlesen. Bewertet wurden die Lesetechnik, das Textverständnis sowie die Textgestaltung. Wurde der Text inhaltlich und atmosphärisch gut erfasst und umgesetzt? Gelingt es, die Stimmung des Textes an das Publikum zu vermitteln? Ausschlaggebend bei allen teilnehmenden Schülerinnen und Schülern waren die Leseleistung bei einem unbekannten Text sowie die Vorstellung des selbst gewählten Buches.

red

