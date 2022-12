Pkw kracht im Kreis Wolfenbüttel gegen Baum – Fahrer verletzt

Veltheim. Ein Pkw kollidierte am Donnerstagvormittag im Kreis Wolfenbüttel mit einem Baum. Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt.

Im Kreis Wolfenbüttel fuhr am Donnerstag ein Pkw gegen einen Baum.

Im Kreis Wolfenbüttel ist am Donnerstag gegen 12.30 Uhr ein Pkw auf der Kreisstraße 146 gegen einen Baum gefahren. Dieser fuhr aus Erkerode kommend in Richtung Veltheim informiert die Polizei, und kam aus bislang unbekannter Ursache auf der in Fahrtrichtung linken Fahrbahnseite von der Straße ab, wo er mit dem Baum kollidierte.

Nach dem ersten Notruf ging die Einsatzleitstelle davon aus, dass der möglicherweise Fahrer eingeklemmt war. Außer dem Rettungsdienst alarmierte die Leitstelle daher auch die Besatzung des Rettungshubschraubers Christoph 30, informierten die Einsatzkräfte vor Ort. Als der Rettungsdienst beim Unfallort eintraf, war der Fahrer bereits nicht mehr im Pkw eingeklemmt, sodass keine technische Rettung durch die Feuerwehre mehr erforderlich war. Nach einer ersten notärztlichen Behandlung transportierten die Rettungskräfte den Verletzten mit dem Rettungswagen in ein Klinikum. Das nicht mehr fahrtüchtige Auto transportierte ein Abschleppdienst vom Unfallort weg.

Lesen Sie mehr Polizeimeldungen aus der Region Braunschweig-Wolfsburg:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de