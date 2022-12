Kolpingfamilie ehrt Pfarrer Matthias Eggers

Pfarrer Matthias Eggers, Präses der Kolpingfamilie in Wolfenbüttel, wurde während des diesjährigen Kolping-Gedenktages für seine treue Mitgliedschaft in der Kolpingfamilie geehrt. 40 Jahre ist er schon dabei und erzählte, wie er als Zwölfjähriger mit der Verbandsarbeit angefangen habe. Damals nahm er am Gruppenleiterkurs von Kolping teil. Dies sei wohl auch einer der Auslöser für seine spätere Berufswahl gewesen.

Mit seiner ursprünglichen Kolpingfamilie in Hildesheim-Himmelsthür fühle er sich ebenso verbunden wie mit der Wolfenbütteler Kolpingfamilie vor Ort. Dort wird er regelmäßig für Bildungsabende mit aktuellen Themen angefragt.

Im Roncalli-Haus bekam Matthias Eggers feierlich seine Urkunde überreicht, die aus dem Kolpingwerk Köln an das Leitungsteam gesendet wurde. So erhielt der Jubilar auch eine edle Flasche Wein und einen hellen Stern als Wegweiser in eine hoffnungsvolle Zeit.

Zur Adventsfeier mit einer Fülle von Adventsliedern zum Mitsingen begleitete Kolpingschwester Celina Wieczorek am Klavier. Die Weihnachtsgeschichte las Elisabeth König.

red

