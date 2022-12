Wolfenbüttel. Die Polizei Wolfenbüttel berichtet am Samstag von mehrere Streits in einer Unterkunft, außerdem gab es einen Einbruch und eine Alkoholfahrt.

Polizeibericht Wolfenbüttel Auseinandersetzungen in Gemeinschaftsunterkunft in Wolfenbüttel

In einer Gemeinschaftsunterkunft in der Salzdahlumer Straße im Kreis Wolfenbüttel ist es in der Nacht zu Samstag zu wiederholten Auseinandersetzungen gekommen. Das berichtet die Polizei.

Zunächst waren die Beamten gegen 20.30 Uhr zu der Unterkunft alarmiert worden, weil ein 45- und ein 43-Jähriger aneinander geraten waren. Dabei war der 43-Jährige laut Polizei auch betrunken.

Streits eskalieren: Messerstiche, Faustschläge ins Gesicht

Der Streit begann rein verbal, dann aber zog der 45-Jährige ein Messer und verletzte seinen Kontrahenten leicht. Auch ein verbotenes Einhandmesser habe er dabei gehabt, schreibt die Polizei, die zwei Messer sicherstellte und dem Beschuldigten eine Blutprobe entnahm.

Gegen 0.50 Uhr musste die Polizei wieder zu der Unterkunft. Dieses Mal waren ein 49- und ein 43-Jähriger aneinandergeraten, im Lauf der Auseinandersetzung schlug der Ältere seinem Gegenüber mit der Faust ins Gesicht. Leichte Verletzungen waren die Folge, ebenso wie diverse Ermittlungsverfahren, die die Polizei einleitete.

Einbruch in Heiningen – Zeugen gesucht

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Heiningen sucht die Polizei Zeugen. Die Täter brachen am Donnerstagnachmittag gewaltsam über die Tür eines Wintergartens in ein Wohnhaus in der Straße Entenfang in Heiningen ein. Die Einbrecher klauten Schmuck und Bargeld und entkamen.

Im Rahmen der Tatortaufnahme konnten die Ermittler allerdings Spuren sichern, deren Auswertung momentan andauert. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331/933-0 oder die Polizei Schladen unter der Telefonnummer 05335/929660 entgegen.

Mit 1,74 Promille auf der A36 unterwegs

Wegen seiner auffälligen Fahrweise fiel am Freitagabend um 20.12 Uhr ein 26-Jähriger auf, der auf der A36 in Richtung Harz unterwegs war. An der Anschlussstelle Lengde konnten Polizeibeamte den 26-Jährigen stoppen. Bei der Kontrolle fiel Alkoholgeruch beim Fahrer auf, ein Test ergab 1,74 Promille. Der 26-Jährige musste sich eine Blutprobe entnehmen lassen und den Füherschein abgeben. Weiterfahren durfte er natürlich nicht, ein Ermittlungsverfahren wurde ebenfalls eingeleitet.

