Martina Sandfort von der Kriminalpolizei Düsseldorf präsentiert auf einer Pressekonferenz ein Bild mit Funkverstärkern, mit denen die schlüssellosen Schließsysteme von Fahrzeugen überlistet werden können. Eine Profibande hatte 2019 in Düsseldorf 20 hochwertige Geländewagen mit dem Komfort-Schließsystem Keyless Go im Wert von insgesamt mehr als einer Million Euro geknackt und gestohlen. Die Bande wurde zerschlagen und Tatverdächtige in Haft genommen.