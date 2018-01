Cremlinger Grüne wählen ihren Vorstand neu

Die Cremlinger Grünen haben ihren Vorstand neu gewählt. Ulrike Siemens (Hemkenrode), Christian Rothe-Auschra (Destedt) und Horst Gilarski (Abbenrode) wurden einstimmig in den neuen Vorstand gewählt. Diethelm Krause-Hotopp gab sein Amt als Pressesprecher nach zwölf Jahren ab, heißt es in der Pressemitteilung.

Schwerpunktmäßig wollen sich die Grünen in Cremlingen um ein mögliches Gewerbegebiet in Abbenrode, den Naturschutz in den Herzogsbergen, kein Glyphosat auf gemeindeeigenen Flächen, den Brandschutzbedarfsplan und die Nachwuchsförderung kümmern.

Beschlossen wurden auch eine Vogelstimmenwanderung, eine Kräuterexkursion, eine historische Wanderung um Destedt und die Pilzwanderung.