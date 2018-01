Vier Mitglieder mehr in der Wehr

Insbesondere das Hochwasser im Sommer und Sturmeinsätze hätten die Brandschützer 2017 stark gefordert. Insgesamt kamen zirka 8200 Dienststunden zusammen. Aktuell hat die Feuerwehr 285 Mitglieder. 58 davon seien Aktive, 16 in der Altersabteilung, 13 in der Jugendfeuerwehr, 27 in der Kinderwehr und 171 Fördernde. Dies entspreche im Vergleich zum Vorjahr vier Mitgliedern mehr.

Jugendwartin Kristina Heine, Gerätewart Fahrzeuge Torsten Hartmann sowie Gerätewart Atemschutz Thomas Ziegenbein wurden in ihren Ämtern wiedergewählt. Stellvertretende Jugendwartin wurde Katharina Schulze. Gemeindebrandmeister Detlef Hoyer zeichnete Petra Ehrhoff und Stefan Wagner für 25 Jahre, Günter Kornekauer für 50 Jahre, Otto Bartels und Friedrich-Wilhelm Wellmann für jeweils 60 Jahre Mitgliedschaft in der Wehr aus. André Kohaupt wurde zum Löschmeister befördert. Befördert wurden außerdem Alexander Topp, Marvin Köchy und Len-Fabio Villa zu Feuerwehrmännern, Manuel Hegner und Nic Frohn zu Oberfeuerwehrmännern.