Ein Opernboogie in sieben Minuten

Matthias Wengler (Gesang) und Matthias Laidler (Klavier) begeisterten mit skurrilen Chansons und makabren Liedern des unvergessenen, 2011 gestorbenen österreichischen Künstlers Georg Kreisler, der sich selbst als „Anarchist“ bezeichnete, heißt es in der Pressemitteilung der Gemeinde.

Wahrlich anarchistisch und auf ganz eigene Art unterhaltsam mute vieles an, was Kreisler an Meisterhaftem der Nachwelt hinterlassen habe. Ein Höhepunkt des Konzerts sei in diesem Sinne der „Opernboogie“ gewesen: In gerade einmal sieben Minuten entstehe eine komplette Oper in drei Akten, in der am Schluss alle tot sind, Ritter, Geister, Schwan auftauchen, und das Wiener Opernpublikum in den Opernpausen auch noch sämtliche gesellschaftlichen Skandale durchhechelt.

Pianist Matthias Laidler habe auf der kurzen Strecke gefühlte 25 musikalische Zitate aus bekannten Opern zu bewältigen, Matthias Wengler mit höchster Stimmakrobatik den atemlosen Text.

Zudem wurden bekannte Lieder vom „Tauben-vergiften-im-Park“ sowie vom musikalisch frustrierten Triangel-Spieler im Opernorchester geboten. Dazu kamen Kompositionen, die einen anderen Kreisler zeigten: In „Mütterlein“ wie auch in „Der gude, oide Franz“ glaubt man ehrliche Wärme und Zuneigung zu verspüren, heißt es weiter.

Prägend für Kreislers Werk – und viele Lieder handelten genau davon – sei seine bitterböse Auseinandersetzung mit Wien und Österreich. Er beschreibe ein Wien, das – so ein Liedtitel – ohne die Wiener eigentlich am schönsten wäre. Kreisler habe aus der von den Nazis infizierten Stadt emigrieren müssen. Nach seiner Rückkehr nach dem Krieg sei er mit seiner Heimatstadt nie wieder warm geworden, so die Gemeinde.

In der Reihe der Weddeler Abendmusiken geht es am 18. Februar weiter mit einem Konzert für Saxofon und Orgel.