Elektrofahrradfahrer wird in Abbenrode leicht verletzt

Ein 52-jähriger Fahrer eines Pedelecs ist nach Polizeiangaben am Dienstag, 3. September, gegen 6.20 Uhr bei einem Unfall in der Braunschweiger Straße in Abbenrode leicht verletzt worden. Nach dem Stand der Ermittlungen übersah ein 62-jähriger Autofahrer vermutlich aus Unachtsamkeit den Radfahrer beim Einfahren von einem Privatgrundstück in den fließenden Verkehr, so die Polizei. Und weiter: Der Radfahrer, der den Geh-/ Radweg in falscher Richtung befahren hatte, stürzte und verletzte sich hierbei leicht.

