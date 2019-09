Familie Giffhorn stellt in Volzum Kürbiskernöl her

Ölrausch auf dem Acker der Familie Giffhorn in Volzum: Zum ersten Mal haben Carsten und Elgin Giffhorn gemeinsam mit ihren Kindern Fabian (17), Fillip (15) und Felina (13) Ölkürbisse angebaut. Nun wollen sie Kürbiskernöl gewinnen und vermarkten. Seit 20 Jahren schon bauen die Giffhorns als Familienprojekt Kürbisse an. Erfahrungen haben sie inzwischen mit 25 Sorten Zier- und Esskürbissen gesammelt. Nun also die Ölkürbisse. Ein...