Polizei ermittelt nach einer Unfallflucht in Cremlingen

Nach einer Unfallflucht sucht die Polizei Zeugen. Nach ihren Angaben wurde am Dienstag, 26. November, zwischen 12 und 12.15 Uhr ein in Cremlingen, Im Moorbusche, vor einer Arztpraxis geparkter blauer Audi am linken vorderen Kotflügel beschädigt. Offensichtlich hatte ein bislang nicht ermittelter...