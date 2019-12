DRK Sickte unterstützt Kinder von Tafelkunden

Die Vorsitzende des Vereins, Margit Weigelt, überreichte den symbolischen Scheck an Juliane Liersch, Leiterin von Eberts Hof mit angeschlossener Tafel. In der Einrichtung am Großen Zimmerhof 29 in Wolfenbüttel, so wird Liersch zitiert, bekomme jeder Tafelkunde einen Termin, damit sich keine langen Schlangen bildeten und der Besuch der Tafel stressfrei und dezent ablaufe.

„Genau darum geht es uns“, so Weigelt bei der Spendenübergabe: „Wir möchten Menschen mit wenig Geld helfen.“ Der Betrag stamme aus dem Vereinsbudget. „Uns ist wichtig, dass das Geld nicht in einem großen Topf landet, sondern direkt ankommt.“ Gedacht sei es konkret für das Projekt Tafel macht Schule. Zur Einschulung erhalten Kinder von Tafelkunden bei Bedarf Unterrichtsmaterialien und Schultüten. Der DRK-Ortsverein hofft indes auf neue Mitglieder.