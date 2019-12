Köppe scheidet aus Sickter Verein Miteinander Bunt aus

Vier Jahre habe er als Ordnungsamtsleiter der Samtgemeinde Sickte und deren Abgeordneter den Vorstand von Miteinander Bunt unterstützt und so die Integration zahlreicher Flüchtlinge in dieser Region vorangetrieben.

Besonders am Herzen gelegen habe ihm die Integration durch Sport. „Ohne ihn gäbe es die weit über die Region hinausbekannte Fußballmannschaft Panthers nicht, die ihr Zuhause beim SV Veltheim gefunden hat und in der 3. Nordharzklasse spielt“, heißt es weiter. Auch die Integration der Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt sei ihm besonderes Anliegen gewesen. Immer wieder habe er Arbeitgeber angesprochen, um sie mit den Migranten in Kontakt zu bringen.