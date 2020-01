Polizei sucht Sickter Einbrecher

Die Tat ereignete sich an der Straße Am Mühlengraben in Sickte.

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienwohnhaus am Samstag, 18. Januar, in Sickte an der Straße Am Mühlengraben ermittelt die Polizei. Bislang unbekannte Täter nutzten in der Zeit zwischen 17 und 20.44 Uhr die kurze Abwesenheit des Bewohners des Hauses, gelangten gewaltsam in das Haus, durchsuchten es anschließend und entwendeten diverse Wertgegenstände, heißt es im Bericht des Polizeikommissariates. Hinweise an die Polizei Wolfenbüttel unter (05331) 9330.