Volzumer Wehr ehrt einige Mitglieder

Volzum. Etwa 3000 Dienststunden sind 2019 in der Ortsfeuerwehr Volzum zusammengekommen. Ortsbrandmeister Frank Meier gab den Jahresbericht.

Die Wehr besteht demnach aktuell aus 23 Aktiven, 6 Mitgliedern der Altersabteilung sowie 35 Fördernden. Die Wehr sei zu 16 Einsätzen ausgerückt. In Erinnerung bleiben werde eine Großübung zwischen Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei, für die Volzum zum Schauplatz eines simulierten Massenanfalls von Verletzten geworden sei.

Meier berichtete darüber hinaus, dass in 2019 diverse Gespräche mit Gemeinde und Ortsansässigen zur Hochwasserthematik geführt wurden und an einer gemeinsamen Lösung gearbeitet wird, heißt es weiter.

Auf der Tagesordnung standen neben Beförderungen auch zwei Ehrungen: So sind die beiden einzigen Frauen der Wehr, Katharina Keune und Sandra Bergmann, bereits seit 25 Jahren im aktiven Dienst der Feuerwehr. Aus diesem Anlass erhielten sie das Ehrenzeichen des Landesfeuerwehrverbandes vom stellvertretenden Gemeindebrandmeister Jürgen Ebers.

Ebers beförderte auch Ortsbrandmeister Frank Meier zum Brandmeister, dessen Stellvertreter Leon Fischer zum Oberlöschmeister und den Gemeindesicherheitsbeauftragten Marco Gutsche zum Löschmeister.

Innerhalb der Wehrgliederung sind nach Erfüllung der erforderlichen Dienstzeit und nötiger Ausbildungslehrgänge Ronny Blätz und Fabian Giffhorn zu Feuerwehrmännern befördert worden.

Für 2020 seien erneut das Osterfeuer sowie die Teilnahme am Weihnachtsmarkt geplant. Zudem planen Mitglieder eine Fahrt zur Fachmesse für das Feuerwehrwesen „Interschutz“ in Hannover. Ein bedeutendes Zukunftsthema, so heißt es, werde der Zusammenhalt aller Samtgemeindewehren sowie die Personalstärke sein.