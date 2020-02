Unbekannter beschädigt in Cremlingen geparkten Mercedes

Nach einer Unfallflucht ermittelt die Polizei. Nach ihren Angaben hatte am Dienstag, 4. Februar, zwischen 5.40 und 14.20 Uhr ein bislang nicht ermittelter Fahrer vermutlich beim Vorbeifahren mit seinem Fahrzeug einen in Cremlingen an der Straße Im Rübenkamp in einer Bucht geparkten schwarzen Mercedes gestreift. Das Auto sei dabei am Spiegel der Fahrerseite sowie am Kotflügel vorn links beschädigt worden.

Polizei entdeckt Fremdlack

Der Verursacher sei anschließend geflüchtet. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei mit zirka 1500 Euro. Da am Mercedes weißer und roter Fremdlack festgestellt werden konnte, könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Wagen mit diesen Farben handeln, so Polizeisprecher Frank Oppermann.

Zeugen werden gesucht. Hinweise unter .