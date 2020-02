Mit Beethoven auf den Gipfel – Konzert im Sickter Herrenhaus

Vielleicht ging es Ludwig van Beethoven in seinen beiden späten Klaviersonaten op. 109/110 so, wie einem Bergsteiger. Auf dem Gipfel sind die Mühen des Aufstiegs, die Angst, die Zweifel, einem unsagbaren Gefühl der Leichtigkeit gewichen. Der Sieg befreit von der Erdenschwere.

Bei „Weltklassik am Klavier“ im Herrenhaus Sickte mit dem russischen Pianisten Alexey Lebedev fühlte man sich an diese meditativen Einsichten erinnert. Beethoven war längst taub. Das Entsetzen des Heiligenstädter Testaments mit seiner Todessehnsucht hat einer ruhigen Ergebung Platz gemacht. Der Schmerz ist noch da. Aber er bohrt nicht mehr an der Existenz.

Und so zieht die Musik am Hörer vorbei, durchaus mit virtuosen Rückgriffen und elegischen Einschüben, pathetisch sicher auch, wie im Andante molto cantabile der E-Dur-Sonate. Der Grundton aber ist durchtränkt von friedvoller Ausgeglichenheit. Losgelöst von früheren Kämpfen und Selbstzweifeln.

Lebedev träumt sich mit Beethoven in eine ideale Welt, dem Leben nicht entrückt, aber wie ein graziöses, seliges Spiel, von Zweckbindungen befreit. Formprobleme, Publikumserwartungen sind überwunden. Auch in der As-Dur-Sonate strahlt milder Glanz der Rückerinnerung an eine überwundene Musikepoche. Mozartische Klarheit leuchtet auf.

Lebedev lässt Virtuosität aufblitzen. Die frühere Selbstbehauptung. Wie ein flüchtiger Blick zurück. Und dann das Wunder der Fuga. Barock und Romantik zu einem idealen Hymnus verschmolzen. Keine kühl-klare Strukturzergliederung wie bei Bach, sondern ein mit höchster Kunstfertigkeit gestaltetes Ausloten des Tonraumes.

Lebedevs technische Perfektion lässt die satz- und spieltechnischen Komplikationen kaum ahnen. Schließlich der triumphale Sieg in rauschhaft akkordischem Fortissimo. Das ist das Gipfelglück. Zwischen beiden Sonaten Franz Liszts „Dante-Lektüre“ aus den „Pilgerjahren“. Ein Prüfstein für hochvirtuose pianistische Geläufigkeit. Lebedev bleibt den Ansprüchen des Werks, etwas beziehungslos zwischen den Beethovenschen Sonaten platziert, nichts schuldig. Aber Virtuosen erreichen eben das Ohr, weniger das Herz. Das gilt auch für die prachtvolle Polonaise As-Dur von Frédéric Chopin. Langer Beifall für einen wunderbaren Solisten.

Der dankt zuerst mit einem Allegro-Satz aus einer Haydn-Sonate. Der große Pianist Alfred Brendel habe, erzählt Lebedev freimütig, ihm den oftmals unterschätzten Klavierkomponisten aus dem Burgenland erschlossen. Und die Sonate erklingt als ein munteres Spiel voller Dynamik zwischen Klassik und Romantik. Und dann, als eine Vorausahnung der Wetterturbulenzen der 3. Satz der „Sturm-Sonate“ Beethovens, mit einer atemberaubenden Dynamik hingeweht. Als ich den Gutshof verlasse, versperrt ein entwurzelter Baum die Ausfahrt. War das die Kraft der Musik?