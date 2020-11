Lego-Party unter Corona-Bedingungen im Januar

Generationen von Kindern haben in Legosteen-Häufchen gewühlt. Lange, dünne, große, dicke Steinchen, in Rot, in Blau, in Gelb, in Weiß. Daraus entstanden Häuser, Autos, Flugzeuge. Mal half ein Anleitungszettel, mal in freier Konstruktion. Andreas Alischer gehörte zu jenen Lego-Baumeistern, die die Steinchen „frei Schnauze“ zusammensetzten. Und er ist heute noch Lego-Fan, denn, so sagt der Polizist aus Königslutter: „Ich bin Kind geblieben, und ich bewahre mir das.“

Am 23. und 24. Januar Heute ist Alischer Leiter der Sparte Steinland Harz + Heide des Vereins Stein Hanse. Für den 23. und 24. Januar 2021 plant der Lego-Bastler mit seinen Mitstreitern Ileana und Ulrich Liedke aus Braunschweig im Cremlinger Event-Center (CEC) Großes. 60 bis 80 Aussteller aus ganz Deutschland, Lego-Freaks wie Alischer und das Ehepaar Liedke, treffen sich zum dritten Brick-Bits – Motto: „Steine in Bewegung.“ Auf mehr als 1000 Quadratmeter Ausstellungsfläche zeigen die Lego-Fans von ihnen zusammengebaute Modelle. Jedes Modell erzählt eine Geschichte „Jedes Modell wird eine eigene Geschichte erzählen“, sagt Alischer. Er zeigt exemplarisch sein Monsterhaus. Eine filigrane Konstruktion, in der aus Hunderten Steinchen eine kleine Grusel-Geschichte entstanden ist. „Acht Stunden Arbeit stecken drin, Steine im Wert von rund 350 Euro habe ich verbaut“, erzählt Alischer. Der Mann, der sich in seinem Haus in Königslutter einen eigenen Lego-Keller eingerichtet hat, ist in seinem Element. Skelette bewachen in seinem Modell die Eingangstür, im Garten mäht der Werwolf Rasen. Alischer zeigt jedes Detail. Eine große Leidenschaft Aus Lego-Steinen Modelle zu bauen, sei seine große Leidenschaft, betont der Polizist. „Es vereint für mich Entspannung, Kreativität und Gemeinsamkeit. Ein Lego-Fan ist nie allein, er tauscht sich immer mit anderen Bastlern im Internet aus.“ An die Bestimmungen anpassen Modelle, bis ins letzte Detail zusammengebaut, erwarten die Besucher auch im Januar. Die Organisatoren wollen Corona trotzen, sie haben ein Hygienekonzept erstellt. Abstandsregeln, Einbahnstraßen-System, großzügig gestaltete Durchgänge, Mund-Nasen-Schutz-Pflicht, regelmäßiges Lüften – „wir werden das Konzept jeweils den dann geltenden Bestimmungen anpassen“, betont Ulrich Liedke. Mediziner ist mit im Team Das Organisations-Trio arbeitet eng mit einem Mediziner zusammen, auch das Gesundheitsamt werde eingebunden, so der Braunschweiger. „So viel Platz hatten wir noch nie bei einer unserer Ausstellungen. Wir wollen eine Lego-Party unter Corona-Bedingungen auf die Beine stellen.“ Geöffnet ist die Ausstellung im Cremlinger Event-Center (Im Moorbusche 101) am 23. Januar (10 bis 18 Uhr) und am 24. Januar (10 bis 17 Uhr). Der Eintritt beträgt für Erwachsene vier Euro, Kinder zahlen zwei Euro.