Ab sofort bietet der Straßenverkaufsstand in Neuerkerode ein weihnachtliches Sortiment an.

Neuerkerode. Wer noch ein wenig Weihnachtsdeko braucht oder ein kleines handgefertigtes Geschenk, könnte an einem Straßenstand in Neuerkerode fündig werden.

Weihnachtliches gibt’s in Neuerkerode an einem Straßenstand

Blumen, Gestecke, Postkarten, Seifen sowie weihnachtliche Dekoartikel: Ab sofort bietet der Straßenverkaufsstand in Neuerkerode ein weihnachtliches Sortiment an. Erhältlich sind nachhaltige, handgefertigte Produkte aus den Tagesförderstätten im inklusiven Dorf, dem Burschenhof im benachbarten Sickte sowie den Werkstätten (WfbM) der Mehrwerk gGmbH, heißt es in einer Mitteilung.

Der Stand ist am Dorfeingang zu finden

Der Straßenverkauf am Eingang zum inklusiven Dorf ermögliche es, Erzeugnisse aus den Standorten trotz der Corona-Beschränkungen anzubieten. Der Stand an der Schöppenstedter Straße sei montags bis donnerstags von 13 bis 16 Uhr und freitags von 13 bis 15 Uhr geöffnet.

Auch ein Online-Shop ist eingerichtet worden

Darüber hinaus könnten die Genuss- und Dekorationsartikel des Verkaufsstandes sowie viele weitere Produkte jetzt auch im neuen Online-Shop der Mehrwerk gGmbH (www.esn-manufaktur.de) bestellt werden – vom Untersetzer bis hin zu Kunstwerken und Nudelpaketen. Blumenladen, Tagesförderstätten, Burschenhof und Werkstätten (WfbM), so heißt es, seien wichtige Beschäftigungsangebote für Neuerkeröder. Der Stand im Dorf werde von Mitarbeitenden und Bürgern der Tagesförderung der Neuerkeröder Wohnen und Betreuen GmbH organisiert. Perspektivisch solle daraus ein dauerhaftes Beschäftigungsangebot werden.

red