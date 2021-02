Wolters neuer Vorsitzender in der Gesamtmitarbeitervertretung

In der Gesamtmitarbeitervertretung der Unternehmensgruppe der Evangelischen Stiftung Neuerkerode (esn) ist es Anfang Februar zu einem Wechsel an der Spitze gekommen. Die bisherige Vorsitzende Sabine Bothe-Michels hat den Staffelstab an ihren bisherigen Stellvertreter Carsten Wolters übergeben. Er wurde einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt, so eine Mitteilung.

Sabine Bothe-Michels ist im Ruhestand

Sabine Bothe-Michels ist demnach nach mehr als 30 Jahren Tätigkeit in der Stiftung in den Ruhestand gegangen. „Als Vorsitzende der Gesamtmitarbeitervertretung unseres Unternehmens mit rund 2800 Beschäftigten und 200 Auszubildenden habe ich seit 2012 kollegiale Zusammenarbeit auf allen Hierarchie-Ebenen, aber auch heftige Konflikte erlebt und dabei oft genug meine professionellen und persönlichen Grenzen erweitern können“, so Bothe-Michels.

Seit 1983 im Unternehmen

Ihr Nachfolger ist laut Mitteilung seit 1983 in der esn tätig. Seine Wurzeln hat er im Bereich der Eingliederungshilfe am Standort Neuerkerode. Der 59-Jährige war viele Jahre Vorsitzender der dortigen Mitarbeitervertretung – einer der insgesamt sieben Vertretungen in der Unternehmensgruppe, aus denen die Mitglieder der Gesamtmitarbeitervertretung hervorgehen.

Die Ziele

Wolters ist laut Stiftung darüber hinaus Mitglied im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen in Niedersachsen. „Meine Erfahrung und Vernetzung werde ich nutzen, um gemeinsam für gute Arbeitsbedingungen und berufliche Perspektiven einzutreten und die betriebliche Mitbestimmung weiter zu entwickeln“, wird er zitiert.

