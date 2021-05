Radler kollidiert bei Destedt mit Bike und wird schwer verletzt

Ein Motorrad und ein Fahrrad sind am Samstag gegen 13.20 Uhr auf der Kreisstraße 147 zwischen Destedt und Schandelah zusammengestoßen. Der 69-jährige Radfahrer erlitt nach Polizeiangaben schwere Verletzungen. Er wollte im dortigen Einmündungsbereich nach links in einen Feldweg abbiegen, als der 64-jährige Biker den Radfahrer in diesem Moment überholen wollte, so die Polizei.

Beide Fahrzeuge kollidieren seitlich

Dabei sei es zur seitlichen Berührung gekommen. Der Radler sei gestürzt. Ein Rettungshubschrauber habe den Senioren in ein Krankenhaus geflogen. Der Motorradfahrer sei unverletzt geblieben. An beiden Fahrzeugen sei Schaden entstanden.

red