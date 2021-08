Raubüberfall auf Discounter in Weddel scheitert

Ein Raubüberfall auf einen Discounter in Weddel am Freitag, 20. August, gegen 18 Uhr ist nach Angaben der Polizei vom Montag gescheitert. Das betroffene Geschäft befindet sich an der Schapener Straße in der Ortschaft in der Gemeinde Cremlingen.

Mit der Pistole bedroht

Nach ersten Ermittlungen bedrohte ein bislang unbekannter Täter einen 19-jährigen Mitarbeiter des Discounters an der Kasse mit einer Pistole und forderte den Mitarbeiter zur Herausgabe von Bargeld auf, schildert Wolfenbüttels Polizeisprecher Frank Oppermann. Der Mitarbeiter erkannte demnach jedoch die Pistole als mutmaßlich unecht und verweigerte die Herausgabe des Geldes.

Täter flüchtete

Daraufhin flüchtete der Unbekannte ohne Beute zu Fuß über den Parkplatz in unbekannte Richtung. Eine Fahndung durch die eingesetzten Polizeikräfte blieb ohne Erfolg, so Oppermann weiter.

Mann war schon vorher aufgefallen

Der Täter sei schon zuvor aufgefallen, da er den Discounter ohne Mund-Nasenbedeckung betreten habe und des Marktes verwiesen worden sei. Beschreibung des Täters: zirka 1,85 Meter groß, zirka 25 Jahre alt, schmale Statur, dunkle kurze Haare, bekleidet mit einer blauen Hose und einem dunklem T-Shirt.

Es werden Zeugen gesucht. Die Polizei erbittet Hinweise unter (05331) 9330.

red

