Eisbrocken am Radkasten

Ja, auch ich träume manchmal von weißen Weihnachten. Nicht ganz wie in den wunderschön herz-schmerzenden Liedern aus dem Radio, aber schön ist es doch, wenn am Weihnachtsabend alles weiß bepudert ist und der Schnee unter den Füßen knirscht. Ich erinnere mich aber auch, dass die Knirscherei nicht immer romantisch schön war, sondern mir manchmal schon ganz schön auf die Nerven ging. Zum Beispiel, abends auf dem Weg von der Redaktion zum Parkplatz. Kalt war’s. Und dort stand mein Fahrzeug, die Scheiben dick überfroren. Ich hoffte, dass sich die Türen leicht öffnen ließen und dass ich nicht wieder vergaß, die dicken Eisbrocken wegzutreten, die sich an den Radkästen gebildet hatten. Ein paarmal im Jahr ist das natürlich schön. Da genieße ich das als Ausnahmezustand. Aber wenn der weiße Winter lange anhält, wird er schnell zur Plage. Dann träume ich von einem heißen Sommer, Schokoeis und einem langen Strand mit weißem Sand.

Diskutieren Sie auf Facebook unter Wolfenbütteler Zeitung oder mailen Sie an