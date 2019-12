Es geschah 1920

Die USA lehnen den Versailler Vertrag ab, treten dem Völkerbund nicht bei und ziehen sich aus Europa zurück. — Der russische Bürgerkrieg wird mit einem Sieg der „Roten“ über die „Weißen“ beendet. — Mahatma Gandhi ruft zum passiven Widerstand gegen die britische Kolonialherrschaft auf und wird in den folgenden Jahren mehrfach verhaftet. — Das ehemals zum Osmanischen Reich gehörende Palästina wird unter der Hoheit des Völkerbundes britisches Protektorat. England hat die Aufgabe, in Palästina den Juden eine Heimat zu schaffen. — In Irland wird die Irisch-Republikanische Armee (IRA) gegründet und liefert sich erste Schießereien mit der britischen Polizei. — Im Münchener Hofbräuhaus verkündet Adolf Hitler das Programm der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP).

Sepp Oerter (Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands) wird Ministerpräsident des Freistaates Braunschweig (bis 1921). — Die Rollei-Werke Franke und Heidecke werden in Braunschweig gegründet.

Die Wolfenbütteler Arbeiterschaft beteiligt sich am Generalstreik gegen den Kapp-Putsch in Berlin. Im Laufe des Jahres kommt es zu zahlreichen Streiks für bessere Arbeitsbedingungen. — In der Wallstraße werden ein Jugendheim und eine öffentliche Lesehalle eingerichtet. — Am 9. April stirbt der Physiker und Gymnasiallehrer an der Großen Schule Julius Elster. — Ergebnis der Landtagswahlen im Mai für Wolfenbüttel: USPD 2.557, SPD 1.217, Deutsche Demokratische Partei (DDP) 900, KPD 159, Landeswahlverband 3.586 Stimmen. — Die Einwohnerwehr in Wolfenbüttel wird aufgelöst. — Ein Zeitgenosse erinnert sich acht Jahre später wie folgt an jenes Jahr: „Vielfach glaubte man in die Reihe der mittel- und südamerikanischen Staaten mit eingereiht zu werden, bei denen Revolutionen so zahlreich sind wie Festtage im Jahr.“

Nach dem Tod des Oberbibliothekars der Wolfenbütteler Bibliothek, Gustav Milchsack, wird Paul Zimmermann, Leiter des Braunschweigischen Landeshauptarchivs, kommissarischer Direktor der ehemals Herzoglichen Bibliothek, seit 1919 Landesbibliothek.

Das Herzoghaus erhebt Rechtsansprüche auf sämtliches Kammergut, das im Freistaat Braunschweig vorhanden ist. Auch die Landesbibliothek (später HAB) und das Landesmuseum (später Herzog Anton Ulrich-Museum) in Braunschweig werden als herzoglicher Besitz zurückgefordert. Die Landesregierung weist diese Forderungen zurück, was eine Klage des herzoglichen Hauses nach sich zieht. Daraus entwickelt sich ein Rechtsstreit, der wegen der hohen Kosten für beide Seiten 1925 zu einem Kompromiss in Gestalt einer Museums- und Bibliotheksstiftung führt.









Georg Ruppelt erzählt jede Woche Geschichte und Geschichten aus Stadt und Kreis. Ruppelt war stellvertretender Direktor der Herzog-August-Bibliothek und Direktor der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek.