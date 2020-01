Für Wärme in der kalten Welt

Am 21. Januar ist „Weltknuddeltag“. Man darf sich gerne in den Arm nehmen.

Heute schon geknuddelt? Nein? Dann wird es höchste Zeit. Denn: Heute ist „Weltknuddeltag“. Sie haben noch nie etwas von diesem Feiertag gehört? Erfunden hat den „National Hugging Day“ der US-amerikanische Pfarrer Kevin Zaborney. Das Datum wählte er dabei ganz bewusst: Der 21. Januar liegt genau in der Mitte zwischen Weihnachten, dem Fest der Liebe, und dem Valentinstag am 14. Februar. In der dunklen Jahreszeit sollen Umarmungen ein wenig Wärme in die Welt bringen. Auch sei es eine gute Gelegenheit, Freunden und Familie durch eine Umarmung zu zeigen, wie wichtig sie einem seien. Forschungsergebnisse zeigten zudem, dass Knuddeln Stress abbaue und damit sogar gesund sei. Also, nehmen Sie sich mal wieder in den Arm!

