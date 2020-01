Mittlere Zwiebelkrise

Wochenende und endlich wieder Zeit zum Kochen! Wunderbar. Und noch grandioser: Die Zutaten auf dem Wolfenbütteler Wochenmarkt vor Fachwerkkulisse shoppen. Stöbern zwischen Rosenkohl, Paprika und Kartoffeln. Schwelgen im Käsehimmel. Stielaugen beim Kuchen kriegen... lieber schnell weiter. Zucker kollidiert mit den Neujahrsvorsätzen. Wie lauteten die gleich nochmal genau...? Egal. Frisch und gesund kochen steht jedes Jahr auf der To-Do-Liste. Also Handy raus und Zutaten durchscrollen. Schon alles im Stoffbeutel, bis auf… die Frühlingszwiebeln! Am ersten Stand nur Kopfschütteln. Alles ausverkauft. Auch ein paar Meter weiter habe ich kein Glück. Keine mehr da, heißt es. Na, nu? Haben wir etwa alle das gleiche Rezept im Sinn? Blöder Algorithmus. Am dritten Stand aber gibt es Frühlingszwiebeln in Hülle und Fülle. Puh, Zwiebelkrise abgewendet.

