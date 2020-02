Gummiband von Monopol

Neulich habe ich in einem alten Fotoalbum geblättert, das Aufnahmen von unserer Familie zeigt. Viele dieser Fotos sind noch in schwarz weiß. Zu sehen ist auch meine Großmutter, die in meinen Kindertagen so viel mit mir unternommen hat. Einmal, ich erinnere mich noch genau, sind wir zusammen mit dem Bus von der Anton-Ulrich-Straße aus zum Kornmarkt gefahren. Wir wollten zu Monopol. Dieses Kaufhaus befand sich damals, es muss wohl 1967 gewesen sein, an der Kommissstraße. Meine Omi kaufte dort Gummiband mit goldenem Zickzackstreifen. Solche Gummibänder bekamen wir Kinder in das Bündchen der Strumpfhose gefädelt, wenn das alte ausgeleiert und unbrauchbar war. Und wenig später nahmen wir genau solches Gummiband für unser Gummitwist, ein Hüpfspiel.

Diskutieren Sie auf Facebook unter Wolfenbütteler Zeitung oder mailen Sie an