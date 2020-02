Geschichte(n) gefalteter Bücher — Leporellos

Leporello heißt der Diener Don Giovannis in Mozarts gleichnamiger Oper, der in der sogenannten „Registerarie“ alle Liebschaften seines Herrn von einem umfangreichen ziehharmonikaartig gefalteten Papierstreifen vorsingt. Er gab damit dieser Faltbuchart seinen Namen.

124 Mal begegnet uns das Wort Leporello im weltweit zugänglichen elektronischen Katalog der Herzog-August-Bibliothek. Der älteste Druck in Leporello-Faltung zeigt den Einzug von Kaiser und Papst 1530 in Bologna, gedruckt 1532; der zweitälteste ist ein „Todtentantz“ von 1546. Zahlreich sind Leporellos in der berühmten HAB-Malerbuchsammlung des 20. Jahrhunderts vertreten. Die jüngste Erwerbung der Bibliothek zum Thema erschien 2019 im renommierten Hildesheimer Olms Verlag, herausgegeben von Christoph Benjamin Schulz: „Leporellos, Livres-Accordéon und Folded Panoramas“ mit 600 Seiten und 190 überwiegend farbigen Abbildungen.

Das Buch ist Lesefreude und Augenweide. „Livres(Bücher)-Accordéon“ hält der Aviso-Autor übrigens gegenüber dem „Leporello“, trotz Mozart, durchaus für ebenbürtig.

Diese erste internationale Gesamtschau über gefaltete Bücher umfasst sechs Jahrhunderte abendländischer Buchgeschichte und beginnt mit Faltbüchern des Mittelalters und Harlequinaden der frühen Neuzeit. Gefaltete Formate wurden für Kalender und Chronologien, für Panoramen und Überblicksdarstellungen genauso verwendet wie für Drucke von Umzügen und Prozessionen sowie für Bildergalerien und illustrierte Kinderbücher. Der Herausgeber zitiert ein kurioses Beispiel aus dem letzten Buch des Bilderbuchkünstlers Lothar Meggendorfer „Die große Parade“ von 1917. In seinem Panorama-Leporello kommentiert Meggendorfer die darin vorgestellten verschiedenen Truppenteile: „So Kinder, so jetzt kommt mal her,/Dies ist das deutsche Militär./Brust raus, Bauch rein und kerzengrade,/So zeigt sich’s hier bei der Parade.“

Die materielle Erweiterung des Buches sei mehr als ein überraschender Effekt, so der Verlag. Sie erlaube andere Formen der Inszenierung von Inhalten, als sie auf den Seiten gebundener Bücher möglich seien – und somit auch andere Lektüreerfahrungen. Bücher, die man entfalten kann, verwandelten sich vor den Augen ihrer Betrachter. Im gefalteten Zustand könne ein Leporello geblättert und sequenziell betrachtet werden. Man könne es aber auch punktuell aufgeklappt oder in Gänze entfaltet betrachten und so einzelne Motive sehen oder lesen. Damit ist/sind die im Buch versammelte/n, reich bebilderte(n) Geschichte(n) gefalteter Bücher in der Lage, einen unentdeckten Schatz der Buchgeschichte zu heben.

